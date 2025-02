"Tā ir nestandarta situācija." Maksims Busels par savu pašreizējo attiecību statusu

"Tā ir nestandarta situācija, un es jūtos laimīgs tieši par to, ka tā izkāpju no sistēmas. Mums no bērnības māca, ka vajag sievu, māju, bērnus. Bet ar laiku es sapratu, ka var būt arī izņēmumi. Pašlaik man svarīga ir karjera."