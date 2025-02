Lielā pieprasījuma dēļ izziņo austrāliešu mūziķa Nika Keiva papildkoncertu Siguldā

Keivs, iespējams, vislabāk pazīstams kā grupas "Nick Cave & The Bad Seeds" solists un dziesmu autors, taču viņa mākslinieciskā darbība ir mainīga un ražīga, norāda pasākuma rīkotāji. Radošās karjeras laikā, kas ilgst vairāk nekā četras desmitgades, Keivs izpaudies dažādās mākslinieciskajās disciplīnās kā solo un sadarbības mūziķis, filmu komponists, rakstnieks, scenārists un sava iknedēļas bloga "The Red Hand Files" autors, un pavisam nesen arī kā keramiķis.

Kopā ar Keivu, kurš spēlēs klavieres, uz skatuves kāps grupas "Radiohead" basģitārists Kolins Grīnvuds. Grīnvuda un Keiva sadarbība sākās 2022.gadā. Ārpus mūzikas Grīnvuds aizraujas ar fotografēšanu, un viens no plašākai publikai pieejamiem sasniegumiem ir 2024.gada rudenī izdotā grāmata "How to Disappear: A Portrait of Radiohead", kur iekļauti viņa veikti grupasbiedru uzņēmumi laika posmā no 2003. līdz 2016.gadam, stāsta pasākuma rīkotāji.