Medijs: Krollis karjeru varētu turpināt Čehijā

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijas uzbrucējs no īres Itālijas C sērijas vienībā "Triestina" atgriezies B sērijas kluba "Spezia" paspārnē.

"Triestina" rindās 23 gadus vecais latvietis piedalījās 15 mačos, bet vārtus neguva. Vienā no novembra spēlēm viņš cieta no tā brīža galvenā trenera Pepa Kloteta agresijas, taču palika komandas sastāvā.

B sērijā pagājušajā sezonā viņš aizvadīja deviņas spēles, bet Itālijas kausā - divus mačus, pirmajām no tiem realizējot sitienu pēcspēles 11 metru sitienu sērijā. Spēcijas komanda B sērijā ieņēma 15.vietu, izvairoties no izkrišanas uz C sēriju.