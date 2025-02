VIDEO Daugavpils cietokšņa nomalē gozējas okupācijas varu slavinošs simbols

Teju jau trīs gadus Krievijas vara turpina liet asinis pilna mēroga iebrukumā Ukrainā, kas mudinājis vēsturē Padomju Savienības okupētās valstis atbrīvoties no bijušas varas pieminekļiem. Neskatoties uz to, netālu no Daugavpils cietokšņa gozējas zvaigzne ar sirpi un āmuru. Vietvara stāsta, ka neko nezinot, bet Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vēsta citu versiju, stāsta raidījums "Bez Tabu".