Pirms vairākiem gadiem Ainažus dēvēja par jauno alkohola tūrisma galamērķi. Alkohola bizness zēla un plauka, tūristiem no Igaunijas un Somijas tērējot tur simtiem eiro. Arī šobrīd mazajā pilsētā alkohola tirdzniecības veikalu netrūkst - to ir veseli trīs. Divi no tiem atrodas šosejas VIA Baltica šosejas malā. TVNET+ devās noskaidrot, vai pircēju pie robežas joprojām netrūkst.