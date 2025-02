Gatavošanās elektrotīklu sinhronizācijai: Rēzeknē tomēr neatslēgs luksoforus

Sestdien, 8.februārī, Baltijas valstis, sākot no dienvidu puses, atslēgsies no Krievijas tīkla. Vispirms Lietuva atvienosies no Krievijas un Baltkrievijas, pēc tam no Krievijas tīkla atvienosies Latvija un tad sekos Igaunija.