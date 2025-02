Zorikam rezultatīvs sniegums "Le Portel" zaudējumā Francijas čempionāta mačā

Zoriks spēlēja 31 minūti un 24 sekundes, grozā četrus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš sakrāja arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, vienu pārtvertu bumbu, četras kļūdas, piecas personiskās piezīmes, efektivitātes koeficientu 11 un labāko komandā +/- rādītāju -8.