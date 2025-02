VIDEO Azartspēļu organizētāji valstij kompensācijās prasa vairākus miljonus eiro

"Viņi ir piesaistījuši visus iespējamos mūsu valstij pieejamos [resursus] - gan auditorkompānijas šo aprēķinu veikšanai, gan arī, protams, juridiskos birojus, lai sagatavotu šos iesniegumus. Mēs katru no tiem izskatām likumā noteiktā kārtībā. Un, bez šaubām, mēs par pamatu ņemam šo jau "Joker LTD" spriedumā tiesas pieņemto vai noteikto praksi [veicot aprēķinus]," saka Birne.

Kā paskaidro advokāts Liepa, azartspēļu uzņēmumu pieteiktie zaudējumi sastāv no trim daļām. "Pirmā daļa ir negūtā peļņa. Tātad viss tas, ko uzņēmums būtu varējis prognozējami nopelnīt un to nevis pats uzņēmums izdomāja, bet to noteica neatkarīgi starptautiskie auditori. (..) Otrs elements, protams, bija naudas vērtības kritums un trešais elements tiesāšanās izdevumi, bez kuriem, protams, varēja iztikt, ja tūlīt pat 2020. gada beigās pēc Satversmes tiesas sprieduma, tūlīt pat valsts pārvaldei bija iespēja nekavējoties vienoties ar azartspēļu uzņēmumiem un teikt - jā, mēs redzējām Saeima kļūdījās, velkam no budžeta ārā to naudu," saka Liepa, piebilstot, ka valsts pārvalde "izvēlējās tomēr cīnīties tiesās un prognozējami zaudēt".