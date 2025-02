VIDEO Rīgā joprojām nav izvietotas jaunās pieturvietu nojumes. Dome cer tās iznomāt reklāmuzņēmumiem

2024.gadā vienam no līgumiem beidzās termiņš. Par to, ka pilsētai jādomā ko darīt ar pieturām, reklāmisti esot runājuši jau 2019.gadā. Tobrīd pašvaldībā bija haoss, jo tā brīža pašvaldību ministrs Juris Pūce domi atlaida. Tāpēc iepirkumu par 500 nojumēm izsludināja tikai Mārtiņa Staķa vadītā dome 2022.gadā. Iepirkums noslēdzās bez rezultāta, jo neviens nepieteicās to darīt. Jau toreiz "Jaunā vienotība" uzskatīja, ka pieturas labāk taisīt pašai domei.