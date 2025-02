Ārzemju studenti ierodas Latvijā, lai iepazītu inovatīvus redzes aprūpes risinājumus

No 30. janvāra vadošais optikas un optometrijas pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs – OC VISION – ciešā sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgā uzņem aptuveni 20 topošos optometrista asistentus no Latvijas, Lietuvas, Horvātijas, Itālijas, Slovēnijas un Polijas. Nedēļu ilgās vizītes laikā studenti, apmeklējot uzņēmuma veikalus un lekcijas, iepazīs mūsdienīgas redzes aprūpes metodes, piedalīsies praktiskās simulācijās un smelsies pieredzi no nozares vadošajiem speciālistiem.