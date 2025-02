Vāc parakstus par daļas valsts stratēģisko rezervju veidošanu kriptovalūtā "Bitcoin"

Viņa norāda, ka "Bitcoin" rezerve dažādotu Latvijas stratēģisko aktīvu portfeli, samazinot atkarību no tradicionālajiem aktīviem, un stiprinātu valsts finanšu sistēmas noturību ekonomisko satricinājumu laikā. Tāpat iniciatīvas pieteikumā norādīts, ka tā būtu aizsardzība pret inflāciju.

"Ieņemot proaktīvu attieksmi "Bitcoin" ieviešanas virzienā, Latvija varētu sevi pozicionēt kā vienu no progresīvākajām un attīstītākajām valstīm Eiropā, kļūstot par piemēru citām Eiropas un pasaules valstīm," teikts iniciatīvas pieteikumā, norādot, ka valstu stratēģisko kriptovalūtu rezervju ieviešana ir tikai laika jautājums, tiem kas to dara pirmie, ir vairāk ieguvumu gan no finansiālā, gan reputācijas viedokļa.