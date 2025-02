Eksperts: Starp "Supernovas" fināla dziesmām "Tautumeitas" bija viens no labākajiem variantiem uzvarai

Viņš norādīja, ka "Tautumeitas" konkursa "Supernova" vēsturē, iespējams, bija pirmais kolektīvs, kas bija ārkārtīgi piedomājis pie skatuves uzveduma - bija labi atstrādāta scenogrāfija un horeogrāfija. Vadoties no mūzikas producenta līdzšinējās pieredzes, tieši to varētu novērtēt Eirovīzijas skatītāji.

"Ja runājam par žanru un dziesmu, varam novērot, ka aizvadīto gadu laikā pieaug tendence māksliniekiem dziedāt dzimtajā valodā. Pērn to parādīja hiphopa grupa "5miinust" un folka panki "Puuluup" no Igaunijas, kā arī lietuviešu mūziķis Silvesters Belts. Kopumā folkkolektīviem līdz šim ir bijuši labi starti," sacīja dīdžejs.

Taujāts, vai "Tautumeitām" varētu būt izredzes iekļūt, piemēram, Eirovīzijas topa desmitniekā, mūzikas producents novēlēja grupai sasniegt šādu panākumu. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka tas ir dziesmu konkurss, kur visi dalībnieki cenšas iekļūt finālā, līdz ar to konkurence būs spēcīga. Budze uzskata, ka "Tautumeitas" bija viens no labākajiem variantiem, lai pārstāvētu Latviju "Eirovīzijā".