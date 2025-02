"Ryanair" atceļ reisus no Tallinas uz sešiem galamērķiem

"Ryanair" 2025.gada vasaras sezonā būtiski samazinājusi galamērķu skaitu no lidostām Austrijā, Vācijā, Francijā, Spānijā, Dānijā un Itālijā. Īrijas kompānija par tādu lēmumu vainoja konkrēti valstu valdības, kas esot palielinājušas ar aviāciju saistītās nodevas. Pagājušā gada otrajā pusē "Ryanair" arī paziņoja par problēmām ar lidmašīnu pieejamību, tādēļ slēdza savu bāzi Billundā un par četrām lidmašīnām samazināja bāzi Bergamo.

Holtsa uzsvēra, ka brīdī, kad "Ryanair" apstiprināja vasaras lidojumu grafiku 11 maršrutos, kompānija bija informēta, ka no 2024.gada septembra Tallinas lidostā tiek ieviesta drošības nodeva trīs eiro apmērā.

"Ryanair" ir viena no ienesīgākajām, bet arī viena no vispretrunīgākajām aviosabiedrībām pasaulē. "Šo aviokompāniju ceļotāji mīl tās pieejamo cenu dēļ, taču to arī nīst par tās noteikumiem, bagāžas politiku un biļešu pārdošanas taktiku. Tāpat arī lidostām ir jauktas sajūtas par partneri, kas paver aizraujošus jaunus galamērķus un piesaista pasažierus lidostām, bet tajā pašā laikā var uzvesties ļoti negaidīti," piebilda Holtsa.