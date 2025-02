Šovasar Rīgā uzstāsies britu rokgrupa "Skunk Anansie"

Grupa dibināta 1994.gadā. Albumi "Paranoid & Sunburnt", "Stoosh", "Post Orgasmic Chill" un "25LIVE@25" un to hiti "Hedonism (Just Because You Feel Good)", "Selling Jesus", "Twisted (Everyday Hurts)" un "Weak" pārdoti miljoniem lielā tirāžā visā pasaulē. 1999.gadā "Skunk Anansie" uzstājās Glastonberijas festivālā kā galvenie mākslinieki.