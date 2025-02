Andželika Grāsvalde atceras, ka 2015. gada liktenīgā svētdiena sākās vēlu pēcpusdienā. Viņai ar līgavaini Vincentu todien bijušas smagas paģiras no iepriekšējās nakts izpriecām, taču pāris neatcēla savus plānus laivot pa Hudzonu. No upes atgriezās tikai Andželika. Mediji vēlāk viņu nodēvēja par "līgavaiņa slepkavu" no Latvijas. Lai arī sieviete ir atbrīvota no cietuma, par viņas lietu runā vēl šobrīd.