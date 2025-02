"No kā tad tu to bērnu sargā?" Andris Keišs pauž domas par filmas "Mūžības skartie" auditorijas vecumu

"Sākot no desmit, divpadsmit pilnīgi noteikti. Filmā ir rupjības, bet es esmu no tiem, kas uzskata – no kā tad tu to bērnu sargā? Izliksimies, ka bērni to nezina, izliksimies, ka tas ir domāts tikai pieaugušajiem? Nē, nē... Es vienmēr pret saviem bērniem esmu izturējies kā pret pieaugušajiem. Būtībā jau arī sevi atceros vienmēr tādu pašu, kāds esmu šobrīd," skaidro Keišs.