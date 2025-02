VIDEO "Vai jāgaida kārtējā traģēdija?" "TikTok" lietotājs apdraud bērna drošību Siguldas neceļos

"Tas video fragments ir gana traks no bērnu drošības viedokļa. Kas ikdienā tiek darīts, varbūt, tas nav zināms un saprotams. Līdz ar to būtu jāvērtē gan no sociālā dienesta iespējamā atbalsta par izglītojošu darbu atbilstoši bērna vecumam, gan arī, iespējams, no bāriņtiesas puses. Otrs vecāks, iespējams, cita persona, kas filmē – viņiem tas šķiet jautri, jo fonā ir dzirdami smiekli. Pat ja bērns neraud, tas nenozīmē, ka viņam tas ir patīkami. Tā bērna kratīšana, iespējams, var radīt draudus bērna veselībai. Tas jāprasa mediķiem," uzsver Dambeniece.