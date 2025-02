Rolands Priverts: "Ja nenonākšu cietumā, tad šogad izdošu jaunu grāmatu."

Rolands Priverts skaidro, ka šī grāmata atšķiršoties no iepriekšējās ar to, ka šajā viņš atklās vairāk pats par sevi, savu filozofiju un personīgās pārdomas par dzīvi. "Šī grāmata būs gudrāka nekā iepriekšējā," viņš skaidro.

Grāmatas nosaukums būs "Netici nekam", un to plānots prezentēt 2025. gada rudenī. Priverts ar šo grāmatu grib mudināt cilvēkus vairāk saprast patiesību par to, kas notiek pasaulē. Viņš arī dos dziļāku ieskatu kokaīna biznesa pasaules aizkulisēs, no koka lapu ievākšanas līdz kokaīna tirdzniecībai.