"Rail Baltica" pabeigšana Lietuvā var aizkavēties par teju desmit gadiem

"Mūsu mērķis ir to pabeigt līdz 2030.gada nogalei. Pašlaik mēs esam identificējuši vairākus riskus, no kuriem daži jau ir īstenojušies, un to dēļ pabeigšana varētu tikt atlikta līdz 2032.-2033.gadam," teica amatpersona.