Pētnieks: Neviens cits Trampa vietā nevarētu uzņemties vest sarunas ar Krieviju

Viņš klāstīja, ka patlaban Ukraina ir neizdevīgās pozīcijās, jo tā ir pilnībā atkarīga no ASV administrācijas rīcības. Pētnieks arī norādīja, ka Trampa minētais "miers caur spēku" kā vadmotīvs miera sarunās patlaban arī nav redzams. Viņš sacīja, ka situācija vēl attīstīsies, kļūs zināmas detaļas, taču patlaban rodas priekšstats, ka ASV nav gatava ieguldīties Ukrainas drošības garantijās, bet ir gatava saņemt labumus, ko tai varētu nest sarunas.

Astukeviča skatījumā, šajā procesā ASV redz sevi kā centrālo spēlētāju. Tā ir gatava sarunāties ar Krieviju, taču nav redzams, ka šajās sarunās kāda loma būtu atvēlēta Eiropai, turklāt arī Ukrainai pagaidām ir ierādītas "no malas vērotāja" pozīcijas. Astukevičs akcentēja, ka, šīm sarunām turpinoties, Ukrainai vajadzētu iegūt pilnvērtīgu vietu pie sarunu galda, savukārt ASV kalpotu kā vidutājs starp Krieviju un Ukrainu.

"Šobrīd mēs vairāk redzam, ka ASV redz Krieviju kā līdzvērtīgu partneri, ar ko šīs sarunas vest, un pārējie ir vairāk atkarīgi no ASV pozīcijas," sacīja pētnieks.

Viņš norādīja, ka ir pāragri spriest, kādi ir Krievijas nodomi un vai tā tiešām nav ieinteresēta šajās sarunās. Pēc Astukeviča paustā, jautājums drīzāk ir par to, kāda šī vienošanās varētu būt, jo sarunas par Ukrainas drošības garantijām ir ļoti abstraktas, turklāt, atšķirībā no Krievijas, tai nākas piekāpties dažādos nosacījumos. Pētnieks uzsvēra, ka tas attiecas arī uz ASV, jo ir sarunas par Ukrainas retzemju materiāliem un to nodošanu ASV.