Ar EDLUS baltajā ekonomikā nonāk ne vien būvnieki, bet arī citi pakalpojumu sniedzēji

Taujāts par šīs sistēmas lietošanas ērtumu, Eduards Veide pauž: “Objektu klāsts, kuros mēs veicam būvdarbus, arī pirms šī sliekšņa pazemināšanas bija ļoti plašs – no vērienīgiem projektiem simts miljonu eiro vērtībā līdz pavisam nelieliem. Saprotot sistēmas priekšrocības, mēs jau vairākus gadus izmantojam EDLUS arī tajos objektos, kuros tas nav noteikts pēc likuma. Tā vienkārši ir ērtāk centralizēt datus. Mēs paši esam piedalījušies pie šīs sistēmas izstrādes, konsultējot LMT, tādēļ jau no paša sākuma labāk sapratām tās priekšrocības. Sistēma ir būvēta, maksimāli pieskaņojoties būvniecības procesiem un specifikai (tostarp arī ceļu būvniecībai), tāpēc to var pielāgot darbam jebkuros apstākļos un izmantot visos objektos,” skaidro SIA “Binders” Vadības sistēmu un audita daļas vadītājs.