Ietvju centralizēta mehanizēta attīrīšana no sniega un pretslīdes kaisāmā materiāla kaisīšana ietver gājēju ietves taisnās daļas attīrīšanu no sniega un kaisīšanu. Savukārt īpašniekiem vai sētniekiem jānodrošina droša piekļuve pie sava īpašuma - jānotīra ietves daļa no ietves iekšējās malas līdz iekļūšanai īpašumā gājējiem paredzētajā daļā, kā arī piebrauktuve pie īpašuma no brauktuves malas līdz iekļūšanai īpašumā autobraucējiem paredzētajā daļā.