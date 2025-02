Piemaksas senioriem no 80 gadu vecuma jānodrošina jau nākamgad, pauž LSKA

LM vēlas virzīties uz bāzes pensijas nodrošināšanu visiem vecuma pensijas saņēmējiem līdzīgi kā tas jau ir gan Igaunijā, gan Lietuvā. Bāzes pensija būtu regulārs ikmēneša maksājums, kas no valsts pamatbudžeta tiktu izmaksāts papildu no sociālās apdrošināšanas iemaksām aprēķinātajai vecuma pensijai. Tā tiktu izmaksāta visiem vecuma pensijas saņēmējiem.

Augulis skaidrojis, ka bāzes pensijas risinājums jebkurā gadījumā būs finansiāli ļoti ietilpīgs, bet, viņaprāt, uz to ir jāvirzās. Labklājības ministrs paudis, ka gala variantam būtu jābalstās uz novērtējumu par nostrādātajiem gadiem ne tikai no 1996.gada, bet attiecībā uz visu darba mūžu.

Pirmais bāzes pensiju ieviešanas variants paredzētu pilnveidot piemaksu piešķiršanu par katru apdrošināšanas stāža gadu, piesaistot piemaksas apmēru proporcijai no aktuālākās ienākumu mediānas. Tas varētu izpausties divos variantos. Piemēram, no 2029.gada tiktu piemaksāts par katru apdrošināšanas stāža gadu, savukārt otrajā variantā no 2029.gada piemaksājot par stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, bet no 2032.gada - par stāžu no 1996.gada 1.janvāra.