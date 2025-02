Šonedēļ trīs Latvijas pilsētās CSDD rīkos bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijas

Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamatnosacījumi, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegti skaidrojumi par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanai ziemas apstākļos.