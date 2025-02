Pirms septiņiem gadiem Baldones observatorijā atklātajam asteroīdam dod vārdu

LU Astronomijas institūta vadošais pētnieks Ilgmārs Eglītis stāstīja, ka no asteroīda pamanīšanas līdz pilnīgai jauna objekta apstiprināšanai var paiet pat pieci līdz septiņi gadi. Lai pilnībā pārliecinātos, ka pamanīts jauns objekts, nepieciešami vairāki novērojami, kas apliecina tā kustīgumu noteiktajā orbītā.

Jaunatklātā asteroīda aptuvenais izmērs ir viens kilometrs (km), tam ir iegarena forma, tā attālums no Saules ir 2,78 astronomiskās vienības jeb apmēram 417 miljoni km un vienu apriņķojumu ap Sauli tas veic 5,26 gados. Atklāšanas brīdī asteroīds atradās Zivs zvaigznājā starp Marsu un Jupiteru un bija 20,8 zvaigžņlieluma objekts.

No 2008.gada Baldones observatorijā atklāti 149 asteroīdi. Gadā Latvijā tiek atklāti aptuveni astoņi asteroīdi, taču reti tiem izdodas piešķirt nosaukumus.

Pateicoties LU fonda mecenātu ziedojumiem, LU Astronomijas institūts realizējis trīs projektus. Viens no tiem - SSD kameras uzstādīšana, kas notikusi "MikroTik" projektu konkursā dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā.

Pateicoties mūsdienīgām kamerām, ekspozīcijas laiks samazinājies no divām stundām līdz astoņām minūtēm. Iegūtie attēli uzreiz ir digitāli, un ar tiem var strādāt pētnieki visā pasaulē.

Nākotnē plānots nomainīt vadības sistēmu, lai to varētu vadīt no datora un paplašinātu tās kustības trajektorijas. Uzlabojumi dotu iespēju iesaistīties automātisko teleskopu tīklā. Tas ļautu astronomiem un studentiem pieslēgties un veikt novērojumus no visas pasaules, norāda LU fondā.