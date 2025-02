Bērnu noslīkšanas gadījumi, ģimenes slepkavība Mārupē, nošautie bērni Pļavniekos, pazudušais un līdz nāvei nosalušais puisēns Rēzeknes novadā ir vien dažas no traģēdijām, kas satricinājušas Latviju pēdējā gada laikā. Katrs no šiem stāstiem ir ne tikai sirdi plosošs, bet arī mokošs, jo tajos atkal un atkal redzam, kā bērni kļūst par pieaugušo izvēļu upuriem vai cieš no sabiedrības vienaldzības. Kas notiek mūsu sabiedrībā, ka mēs vēl joprojām nevaram novērst šīs situācijas? Un pats svarīgākais – ko mēs varam darīt, lai tas vairs neatkārtotos?