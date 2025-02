Markus Riva atradis sev sirdsāķīti

Žurnāls "Ieva" Markum atzīmē, ka viņš, runājot par attiecībām, vienmēr bijis diskrēts, liekot apkārtējiem sākt spekulēt par viņa attiecību statusu un seksuālo orientāciju. Mūziķis uz to atbild, ka viņam par to ir vēl vairāk vienalga nekā pirms desmit gadiem.

"Saprotu, ka tā ir daļa no šovbiznesa, redzu, kā cilvēki ar savas privātās dzīves notikumiem veido savu tēlu un publicitāti. Es izvēlos runāt par attiecībām un savu privāto pasauli mūzikā."

"Ir cilvēki, kas manu mūziku sauc par seklu, sakot, ka tās dziesmas ir ne par ko, bet visās ir daļa no manis, no cilvēkiem, ar ko esmu bijis kopā. Mana mūzika ir dienasgrāmata. Negribu spriedelēt par to, ar ko tiekos, guļu, kas esmu vai neesmu," Markus piebilst.