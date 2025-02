Trampa administrācija pieprasa augstākajām ASV militārpersonām samazināt budžetu

Aizsardzības ministrs Pīts Hegsets ir licis Pentagonam izstrādāt šo tēriņu samazināšanu, ziņoja laikraksts "The Washington Post", atsaucoties uz memorandu.

Pentagona budžets 2025.gadam ir apmēram 850 miljardi dolāru. Likumdevēji no visa politiskā spektra piekrīt, ka lielie tēriņi ir vajadzīgi draudu atvairīšanai, sevišķi no Ķīnas un Krievijas puses.

Laikraksta ziņā nebija minētas detaļas par to, kurās jomās tēriņi tiks samazināti, bet "The Washington Post" agrākā rakstā bija teikts, ka tas skars jaunākos civilos darbiniekus, nevis militārpersonas.

Plānotā teriņu samazināšana arī ir pretrunā Trampa un Hegseta aicinājumiem NATO dalībvalstīm palielināt militāros izdevumus līdz 5% no IKP gadā.

ASV pašlaik tērē aizsardzībai 3,4% no IKP. Ja Pentagona budžets tiks samazināts, tad šie tēriņi attālināsies no mērķa sasniegt 5% no IKP.