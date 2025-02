Komponists Andris Dzenītis par savu atkarības pieredzi: "Ļoti svarīgi, lai tev blakus būtu motivators"

"Arī manas jaunības gados vienmēr ir bijuši kaut kādi cilvēki – no mūzikas vides un ne tikai – uz kuriem es esmu skatījies un pie sevis nodomājis: "Nu, šitas nu gan daudz dzer! Ārprāts, kā viņš vispār pēc tam var spēlēt?" Un tad manā dzīvē pienāca viens tāds brīdis, kad neviens apkārt, izņemot dažus tuvākos draugus, nemaz nebija pamanījuši, ka es dzeru vairāk nekā jebkurš no tiem, kas kādreiz mūsu kompānijā ir redzēts dzeram.

Es vienmēr esmu mācējis to ļoti labi noslēpt. Un es vispār brīnos, kā daudzi to nemaz nepamanīja, ka manā dzīvē bija viens dažu gadu periods, kurā es reti kad biju skaidrā.

Samērā reti man varēja acīs redzēt, ka esmu piedzēries. Jo tā es dažkārt varēju izdzert diezgan daudz, bet iet pilnīgi taisni un runāt absolūti skaidri. Vienīgi tas, ka varbūt kaut kāds aromāts no manis nāca, un... bija viens mirklis, kad to tomēr pamanīja arī manā darbavietā. To man vajadzēja pateikt tieši un atklāti, bet neviens man neko neteica. To es uzzināju tikai vēlāk."