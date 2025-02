Pret kājiniekiem šobrīd atļauts izmantot tikai vadāmas mīnas. Piemēram, ar signālu. Bet, ja pretinieks to slāpē, mīnas palaist nevar. Citas darbojas ar vadiem. Tās nevar noslāpēt. Bet īpaši laikā, kad kara lauku no gaisa kontrolē droni, mīnu vadīšana ir bīstama. Ir arī mīnas, kas darbojas ar īpašām baterijām. Bet tās strādā tikai dažus mēnešus. Un to nomaiņa kaujas laukā var būt izaicinošs uzdevums.