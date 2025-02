Nomācošais vairākums ārvalstu studentu Latvijā studijas nepabeidz

Ārvalstu studentu skaits aug jau kopš 2010.gada. Ja togad Latvijā mācījās nepilni divi tūkstoši viesstudentu, kas bija vien 2% no visiem studentiem, tad pērn skaits sasniedzis vēsturiski augstāko rādītāju - 11 500. Tas ir arī lielākais skaits Baltijā. Vairāk nekā 8200 no tiem nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības un Šengenas.