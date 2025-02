Paši propagandisti braši paziņoja, ka Krievijai no ASV vajag tikai trīs lietas: lai tā pārtrauc sniegt Ukrainai jebkāda veida palīdzību, lai Ukrainu atslēdz no “Starlink” un nedod nekādus izlūkdatus no mākslīgā zemes pavadoņa. Tad krievi pāris dienās Ukrainu “atbrīvošot no nacistu nešķīsteņiem”.