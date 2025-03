Jauni dabas liegumi Latvijā - daudzviet par to nepriecājas. Kā tie ietekmēs zemes un mežu īpašniekus?

VARAM atkārtoti pārvērtē dabas lieguma robežu

Dzintars februārī no VARAM saņēmis vēstuli, kurā norādīts, ka ministrija, izvērtējot dabas liegumā iekļaujamo zemesgabalu daļu, informē, ka zemesgabalā konstatētais meža biotops 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži (daļēji 6. un 8. nogabalā) atrodas ārpus plānotā dabas lieguma teritorijas, savukārt zemesgabala D malā 2018. gadā konstatētais meža biotops 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži (37. nogabalā) ir nocirsts kailcirtē 2021. gadā. Dabas liegumā tiek iekļauti tikai a/s "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajās platībās esoši meža biotopa 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži poligoni. Tāpat ministrija, atkārtoti pārvērtējot dabas lieguma robežu, precizē dabas liegumu, no tā izslēdzot sākotnēji ietverto zemesgabala 17. nogabalu un 16. nogabalu daļu.