Landas Jaunzemas dēls Roberts sešu gadu vecumā dažu dienu laikā no vesela puikas kļuva par bērnu ar neārstējamu slimību – pirmā tipa cukura diabētu. Par to, ka ar Roberta veselību kaut kas nav kārtībā, liecināja neierasti daudzi labierīcību apmeklējumi naktīs un svara samazināšanās, kas notikusi par spīti lielākai apetītei. Diagnoze tika noskaidrota visai ātri – uzreiz pēc nonākšanas slimnīcā. Tagad, kā stāsta Landa, Roberts ir atkarīgs no insulīna, jo tas dod viņam iespēju dzīvot.