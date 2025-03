Robotizētais putekļu sūcējs Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro – revolūcija jūsu mājokļa ikdienas uzkopšanā

Visas vadības izvēles ir tādas, kādas ir gaidāmas no robotizēta putekļu sūcēja. Lai ātri palaistu robotu, jums nav obligāti jāizmanto tālrunis, varat vienkārši nospiest robota priekšpusē esošo ieslēgšanas pogu, savukārt nospiežot pogu “Home”, aizsūtīt ierīci atpakaļ uz staciju. Tomēr, lai labāk kontrolētu robota Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro darbības, ir jāizmanto lietotne, kurā var izvēlēties – tīrīt visu mājokli, konkrētu istabu vai noteiktu zonu. Var izvēlēties konkrētus darba režīmus: tikai sūkt; sūkt un mazgāt grīdas; izsūkt pirms grīdu mazgāšanas vai tikai mazgāt grīdas. Turklāt var izvēlēties no četriem sūkšanas režīmiem (klusais, standarta, spēcīgais un turbo), kā arī no trim ūdens piegādes drānām un trim grīdas mazgāšanas līmeņiem (ātrais, standarta un intensīvais). Atzīmējot mājokļa kartē konkrētu netīru istabas zonu, varat nosūtīt savu Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro uz šo vietu, lai tas to iztīrītu rūpīgāk. Varat iestatīt visa mājokļa tīrīšanas intensitāti (ikdienas, intensīva utt.).