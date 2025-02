15% iedzīvotāji ienākumu nodokļu pārmaksas rezultātā cer atgūt vairāk nekā 300 eiro, liecina aptauja

Savukārt teju puse jeb 46% iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārmaksas rezultātā par attaisnotajiem izdevumiem cer atgūt no valsts līdz 300 eiro.

Savukārt starp tiem respondentiem, kas deklarāciju plāno iesniegt, dominē vēlme to novirzīt tūlītējam patēriņam. Attiecīgi 35% plāno to tērēt ikdienas vajadzībām, 15% ceļojumam vai hobijiem, bet 13% plāno iegādāties sev kādu noteiktu preci. Tikai katrs piektais jeb 20% iecerējis to novirzīt uzkrājumam, bet 6% šo naudu plāno ieguldīt.