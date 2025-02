Saeimas komisijā asa vārdu apmaiņa par ierosinājumu karavīriem un deputātiem nodrošināt brīvu piekļuvi pierobežas joslai

Izņēmums par deputātiem savukārt esot nepieciešams, jo parlamentārieši ir vieni no tām amatpersonām, kuriem jāseko līdzi robežas izbūves gaitai.

Ņemot vērā to, VRS neredz nepieciešamību Butāna ierosinājumam. Tāpat VRS līdz šim no armijas nav saņēmusi kādus pārmetumus par to, ka robežsargi būtu lieguši karavīriem pierobežā uzturēties.