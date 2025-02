Latvija visu Eiropas valstu vidū izceļoties ar to, ka 9% no visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem ir nepilsoņi, kuriem neesot stingras tiesiskas saiknes ar valsti, kurā lielākā daļa no viņiem dzimuši, pavadījuši visu dzīvi, maksājuši nodokļus un bijuši nesaraujami saistīti ar to.