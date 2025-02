Izglītības ministra amatam apsver četrus "Jaunās Vienotības" deputātus

Savukārt "TV3 ziņas", atsaucoties uz neoficiālu informāciju, ziņoja, ka šim amatam nopietni tiek izvērtēta arī Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Daces Melbārdes (JV) kandidatūra. Viņa savulaik ieņēma kultūras ministres amatu no Nacionālās apvienības rindām, kā arī vēlāk bija Eiropas Parlamenta deputāte.

Kā vēstīts, Siliņa, piesakot savas valdības darba "restartu", pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Andu Čakšu (JV) atbrīvo no izglītības un zinātnes ministra amata, Uldi Auguli (ZZS) - no labklājības ministra amata, bet Kasparu Briškenu (P) - no satiksmes ministra amata. Trešdien viņi aizvadīja pēdējo dienu ministru amatos.