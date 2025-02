Reperis Prusax izdod singlu “Nav laika”, kurā dzirdamas Mirdzas Zīveres un Laimas Vaikules balsis

Savas muzikālās gaitas Prusax aizsāka 2017. gadā ar debijas singlu "Xvizits", bet plašākai sabiedrībai kļuva pazīstams kā viens no apvienības "New Wavy" dalībniekiem, iekarojot klausītāju sirdis ar tādiem hitiem kā "Sporta stundas", "Pirmais līgā" un "Repa spēles terorists". Mūzikas kritiķu augsti vērtētais debijas albums "A+" saņēma vairākas mūzikas balvu nominācijas. 2021. gadā Prusax izdeva minialbumu "Nemīz, būs OK!", kam sekojuši vairāki veiksmīgi singli. Prusax plašākai auditorijai ir pazīstams, arī pateicoties dalībai TV3 realitātes šovā "Ārpus zonas", kā arī aktiera darbam seriālā "Viss Norm", "Jaunais Norm" un "Briesmīgie stāstiņi". Šobrīd Prusax ir viens no aktuālākajiem latviešu hip hopa jaunās skolas izpildītājiem.