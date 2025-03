Slovākija pārstās sniegt finansiālo un militāro palīdzību Ukrainai

"Slovākija neatbalstīs Ukrainu ne finansiāli, ne militāri, lai tā turpinātu karu. Ja to darīs citi, mēs to respektēsim. Slovākijai ir brīdinājums attiecībā uz nereālistisko stratēģiju "miers ar spēku", kurai vajadzētu kalpot tikai kā ieganstam, lai turpinātu karu Ukrainā. Ukraina nekad nebūs pietiekami spēcīga, lai sarunās iesaistītos no militārā spēka pozīcijas," viņš rakstīja sociālajā medijā "Facebook".