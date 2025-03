VIDEO Skandāls boksā – zvaigzne noliek celi zemē, netiek sodīts un izvairās no zaudējuma

Getty Images via AFP / Scanpix

Foto: Getty Images via AFP / Scanpix

Naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, 2. martā, norisinājās viena no 2025. gada lielākajām cīņām boksā. Viens no sporta slavenākajām personībām Džervonta Deiviss pirmoreiz karjerā palika bez uzvaras. Viņam izdevās izvairīties no zaudējuma, kas radījis neizpratni boksa pasaulē. Tiesnešu lēmums ir apvīts gan ar subjektīvām šaubām, gan arī objektīvu kritiku. Devītajā raundā Deiviss veica pilnīgi nesaprotamu gājienu, ko vēlāk pamatoja ar vēl absurdāku iemeslu. Savukārt tiesnesis izlikās, ka nekas sodāms nav noticis. Tādējādi rodas nozīmīgs jautājums – vai izveidojusies jauna stratēģija, ko bokseri turpmāk drīkstēs lietot? Vai arī Deiviss netika sodīts savas slavas dēļ?