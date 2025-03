VIDEO Krāpnieki savās afērās izmanto populārā ārsta Rāceņa vārdu

"Draugi man atsūtīja ziņu, ka atraduši reklāmu, kur es it kā iesaku un reklamēju uztura bagātinātāju. Es it kā tajā mājaslapā stāstu, ka uztura bagātinātājs ir labs pretparazītu līdzeklis, lai tādā veidā cīnītos ar papilomas vīrusu, kas it kā novērsīšot onkoloģisku saslimšanu. Tās ir muļķības, neko tādu neesmu teicis. Mājaslapā izvilktas dažādas bildes no intervijām ar mani. Šādu uztura bagātinātāju nemaz nezināju, neesmu ar to saistīts. Mans vārds tiek izmantots, lai reklamētu šos līdzekļus," stāsta nefrologs.