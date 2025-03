Pasaulslavenie dīdžeji Stīvs Aoki un Deivids Geta vasarā uzstāsies Tallinā

Elektroniskās deju mūzikas mākslinieks Geta tiek dēvēts par deju mūzikas pionieri, kura remiksi ir palīdzējuši elektroniskajai mūzikai iekļūt populārās mūzikas žanrā, atzīmē rīkotāji. Viņš ir autors tādiem hitiem kā "Titanium", "When Love Takes Over", "Without You" un citiem. Geta ir sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā "Rihanna", "Black Eyed Peas", Džastinu Bīberu un citiem.