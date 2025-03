Džinsi no koksnes? Ilgtspējīgi risinājumi, par kuriem tu, iespējams, nezināji

Tie var būt pavisam mazi un vienkārši soļi, kā katrs ikdienā var piedalīties klimata pārmaiņu mazināšanā. Pat veikala plauktā izvēloties vienu vai otru produktu, iespējams atdot savu balsi par videi draudzīgāko un tā atbalstīt ilgtspējīgus risinājumus dažādās nozarēs. Bet kā izvēlēties īsto? Viens no palīgiem ir marķējums, kas apliecina produkta ražošanā izmantoto resursu ilgtspējīgu ieguvi.

Stilīgas džinsu bikses no koksnes

Koksne ir viens no pasaules zaļākajiem un videi visdraudzīgākajiem izejmateriāliem. Koksnes produktiem vienmēr ir bijusi liela nozīme ikdienas un pamatvajadzību nodrošināšanā, piemēram, ēku apsildīšanā, būvniecībā, mēbeļu ražošanā u. c. Arī mūsdienās koksnes produktu loma nav mazinājusies, bet tieši otrādi – būtiski pieaugusi.

koksnes produktu izvēle ir viens no lielākajiem soļiem, ko ikviens var veikt, lai mazinātu sava patēriņa ietekmi uz vidi.

Marķējums – ilgtspējas apliecinājums

Plašajā koksnes produktu klāstā orientēties palīdz marķējumi. PEFC logo uz visdažādāko produktu iepakojumiem ir viens no marķējumiem, kas var palīdzēt veikt atbildīgu izvēli, jo tas apliecina, ka produkts ražošanā izmantotā koksne iegūta atbildīgi un ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos. Visā pasaulē ir pieejams ļoti plašs PEFC sertificētu produktu klāsts: sākot ar zīmuļiem, papīru, aploksnēm, salvetēm, tualetes papīru un beidzot ar Beyond by BabyLove, Unicharm premium klases autiņbiksītēm.