Ekonomisti: "Rimi Baltic" pārdošana varētu veicināt konkurenci zemāku cenu preču sortimentā

Purgailis skaidroja, ka no šādas konkurences palielināšanās ieguvēji būs patērētāji, tomēr, raugoties no Latvijas ekonomikas perspektīvas, svarīgs jautājums ir, cik lielu daļu no potenciāli jaunā piedāvājuma spēs aizņemt vietējie ražotāji. Raugoties uz "Lidl" piedāvājumu, redzams, ka šis uzņēmums cenšas savā piedāvājumā iekļaut arī vietējā ražojuma preces un pat pakāpeniski paplašina vietējo preču piedāvājumu.