"The Telegraph" min, ka ASV militārais kontingents varētu tikt pārvietots no Vācijas uz Ungāriju, taču nav skaidrs kāds tam būtu sakars ar prasībām palielināt NATO dalībvalstu aizsardzības tēriņus, nemaz nerunājot par kaut kādiem stratēģiskiem ASV apsvērumiem.

Saskaņā ar NATO mājaslapā pieejamo informāciju pašlaik tikai četras alianses dalībvalstis aizsardzībai tērē vairāk nekā trīs procentus no IKP. Polija, kas aizsardzībai jau tērē vairāk nekā 4% no IKP, seko Igaunija ar 3,43% un ASV ar aptuveni 3,38%. Savukārt Latvija aizsardzībai pērn atvēlēja 3,15% no IKP. Tālāk seko Grieķija un Lietuva ar attiecīgi 3,08% un 2,85% no IKP. Vairums pārējo Eiropas valstu, tai skaitā Francija un Lielbritānija, savai aizsardzībai tērē aptuveni 2% no IKP vai nedaudz vairāk. Arī Vācija NATO iepriekš nosprausto aizsardzības izdevumu mērķi - 2% no IKP - sasniedza tikai 2024.gadā.