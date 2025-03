Liedagā sācies "roņu laiks"

DAP skaidro, ka roņu mazuļi, kas pavasarī vērojami jūras krastā, Latvijā nav nekas neparasts - tie ir iznākuši liedagā, lai uzkrātu spēkus un sasildītos. Iespēja krastā netraucēti atpūsties ir būtiska to izdzīvošanai. Ja ronis tiek izbiedēts vai iedzīts jūrā, pirms tas ir atguvis spēkus un pietiekami sasildījies, ūdenī tam ir liels risks neizdzīvot. Būtiski atcerēties, ka roņu mazuļus nav jādzen ūdenī un veselīgiem ronēniem cilvēka palīdzība nav nepieciešama.

Plašāks skaidrojums par roņu mazuļiem, to atrašanos liedagā, kā arī pareizu rīcību, tos sastopot, apkopots DAP tīmekļvietnē "www.daba.gov.lv" sadaļā "Roņi liedagā - kā rīkoties".

Baltijas jūrā sastopamas trīs roņu sugas - plankumainais ronis, pogainais ronis un pelēkais ronis. Pie Latvijas krastiem biežāk sastopams pelēkais ronis "Halichoerus grypus Fabricius", kas ir augumā lielākais no trim Baltijas jūras sugām un pieaugušā vecumā var sasniegt 150-300 kilogramus. Pogainais ronis "Pusa hispida" no pelēkā roņa atšķiras ar īsāku purnu, mazāku izmēru un ornamentējumu, kas parasti ir ovāli, melni plankumi uz gaišākas krāsas gredzeniem. Savukārt plankumainais ronis "Pusa vitulina" Latvijas jūras krastos novērots vien pāris reižu. Tā nokrāsa var variēt no pavisam gaišas blāvi dzeltenas līdz pat gandrīz melnai.