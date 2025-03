"Neesam dāņi un nebūsim amerikāņi." Kas gaida Grenlandi?

"Viņam nerūp cilvēki," sarunā ar laikrakstu "The New York Times" izteicās Grenlandes policijas darbiniece Anna Katrīna Nīlsena. "Viņš vienīgi kāro mūsu urānu, mūsu raktuves un mūsu stratēģisko novietojumu pasaulē."

"Viņš saka - tādā vai citādā veidā mēs to dabūsim. Ikkatrs grenlandietis cīnīsies ar visu, kas ir mūsu rīcībā, lai gādātu, ka tas nenotiek," komentējot Trampa paziņojumus, uzsvēra Grenlandes parlamenta ārlietu un drošības komitejas priekšsēdētāja Pipaluka Linge-Rasmusena, kas pārstāv valdošo partiju IA. "Esam to teikuši un sakām vēlreiz - mēs vēlamies paši sevi pārvaldīt."

Tikmēr Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens, lūgts komentēt Trampa izteikumus, aģentūrai AP norādīja, ka vissvarīgākais ASV prezidenta runā esot bijis apgalvojums par atbalstu grenlandiešu tiesībām uz pašnoteikšanos. "Esmu ļoti optimistisks attiecībā uz grenlandiešu lēmumu šajā lietā," apgalvoja Rasmusens, paužot pārliecību, ka viņi nevēlas atdalīties no Dānijas tikai tāpēc, lai kļūtu par "integrētu Amerikas sastāvdaļu". Viņš uzsvēra, ka svarīgākais ir, lai nākamās nedēļas vēlēšanas būtu brīvas un godīgas, un "bez jebkādas ārvalstu iejaukšanās".

