Salīdzinot veselības aprūpes izdevumus starp trim Baltijas valstīm, tad Latvijas izdevumi no budžeta naudas pērn uz vienu iedzīvotāju bija vismazākie – 944 eiro, atpaliekot no Lietuvas (1211 eiro) un gandrīz divkārt no Igaunijas tēriņiem (1684 eiro).